Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! İşte listedeki isimler...

SOLDA 1 NUMARA KOLASINAC Vitor Pereira'nın transferdeki önceliklerinden biri sol kanat beki. Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından bu bölgede Ferdi Kadıoğlu oynadı. Ancak genç oyuncu, alışık olmadığı pozisyonda özellikle savunmada ciddi sıkıntılar yaşadı. Helsinki karşısında bu bölgeye geçen Novak'ın sakatlanması sonrası çalışmalara hız verildi. Her konuda anlaşma sağlanan Sead Kolasinac'ın bir türlü Arsenal'dan bonservisini alamaması can sıkıyor. Yine de yönetim bu transferde sabırlı davranıp bedelsiz olarak işi bitirmeye kararlı.

AURELIO BUTA Fenerbahçe'nin transfer sezonu başından bu yana listesinde yer alan Aurelio Buta, yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertli ekip, yeni sistemine en uygun olabilecek isimlerden biri olan Buta için Antwerp ile iletişime geçecek.