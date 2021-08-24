Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! İşte listedeki isimler...

Süper Lig'de yaz transfer penceresi 8 Eylül 2021 tarihinde kapanacak. Geri sayım sürerken, golcünün yanı sıra kanat takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşandı.
Süper Lig'de yaz transfer penceresi 8 Eylül 2021 tarihinde kapanacak. Geri sayım sürerken, golcünün yanı sıra kanat takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşandı.
ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Adana Demirspor'u deplasmanda yenen, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi tek golle geçen sarı-lacivertli ekip, dün de Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
TRANSFERDE GAZA BASILDI
Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadrosuna birçok yıldızı katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...
FORVETTE 3 ADAY
Helsinki karşısına sakatlıklar nedeniyle golcüsüz çıkan Fenerbahçe'de taraftar en çok bu bölgeye yapılacak takviyeyi merak ediyor. Forvet için üç isim ön plana çıkıyor. Yönetim, Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için büyük çaba sarf ediyor. Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varılsa da kulübüyle yapılan pazarlıklar zorlu geçiyor.
Diğer yandan Cedric Bakambu için yapılan girişimlerde artık Çin'den gelecek haber bekleniyor. Kongolu oyuncu eğer Beijing Guoan'dan bonservisini alabilirse, imza için hazır olacak.
HWANG İDDİASI
Fenerbahçe'nin santrfor transferinde listesindeki oyunculardan birinin Leipzig'de forma giyen Hee-chan Hwang olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Hee-chan Hwang'yi yedekte bekletirken, şu anda santrfor transferinde başka bir hedefe odaklanmış durumda. Eğer kulübün ilk planı gerçekleşmezse B planı olarak Hee-chan Hwang'nin devreye girebileceği iddia edildi.
SOLDA 1 NUMARA KOLASINAC
Vitor Pereira'nın transferdeki önceliklerinden biri sol kanat beki. Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından bu bölgede Ferdi Kadıoğlu oynadı. Ancak genç oyuncu, alışık olmadığı pozisyonda özellikle savunmada ciddi sıkıntılar yaşadı. Helsinki karşısında bu bölgeye geçen Novak'ın sakatlanması sonrası çalışmalara hız verildi. Her konuda anlaşma sağlanan Sead Kolasinac'ın bir türlü Arsenal'dan bonservisini alamaması can sıkıyor. Yine de yönetim bu transferde sabırlı davranıp bedelsiz olarak işi bitirmeye kararlı.
AURELIO BUTA
Fenerbahçe'nin transfer sezonu başından bu yana listesinde yer alan Aurelio Buta, yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertli ekip, yeni sistemine en uygun olabilecek isimlerden biri olan Buta için Antwerp ile iletişime geçecek.
SAĞ KANADA PANZER: MARIUS WOLF
Fenerbahçe'nin sağ kanat beki adaylarından Aleix Vidal, Espanyol'a imza attı. Arsenal'da forma giyen Cedric Soares hâlâ gündemde. Listeye eklenen son isim ise Dortmund'un gözden çıkarttığı Marius Wolf oldu. Son iki sezonu Hertha ve Köln'de kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu sağ çizginin tamamında oynayabiliyor. Gustavo, Pelkas ve Szalai'nin de menacerliğini yaptığı Rogon'un oyuncusu olan Alman yıldız için çalışmaların başladığı öğrenildi. Yönetim, Wolf'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
ORTA SAHAYA XEKA & ELNENY
Sarı-Lacivertliler, FFP bütçesinde yer kalması halinde bir de orta saha transferi yapmak istiyor. Vitor Pereira'nın gözü Lille'de forma giyen vatandaşı Xeka'da. Portekizli futbolcu Fransız ekibinde düzenli forma şansı bulamıyor ve ayrılmaya sıcak bakıyor.
Öte yandan menacerler vasıtasıyla da öneriler geliyor. Bunlardan biri de bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mohammed Elneny. Arsenal'da gözden çıkartılan Mısırlı yıldız Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Yönetim kararı Pererira'ya bıraktı.