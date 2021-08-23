Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü TFF'ye tazminat davası açtı

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) açtıkları tazminat davasının zararların tazmin edilmesi çerçevesindeki ilk adım olduğunu ve hukuki mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Pekin, sarı-lacivertli kulübün 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için fazlaya dair hakları saklı kalma koşuluyla TFF'ye 250 milyon lira tutarında tazminat davası açmasının ardından açıklamada bulundu.

3 Temmuz sürecinde maddi ve manevi zarara uğradıklarını ve buna istinaden adımlar atacaklarını daha önce pek çok kez vurguladıklarını belirten Pekin, davanın uzun bir hukuki değerlendirmenin ve çalışmanın ardından açıldığını kaydetti.

Fethi Pekin'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Burada altını özellikle çizmek ve vurgulamak istediğim husus, bu kulübümüz adına uğradığımız haksızlıkların resmen ortaya konulması ve zararlarımızın tazmin edilmesi çerçevesinde ilk adımdır. Hukuki çerçevede mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz saha dışında Fenerbahçe'nin en çok sahiplendiği bu konunun izini sürmeye devam edeceğiz. Taraftarlarımız mücadelede Fenerbahçe'nin ilk günden itibaren yanındaydı. Şimdi bizim için başka bir mücadele başlıyor. Burada da adaletin üstünlüğüne olan inancımız kadar taraftarlarımızın kulübümüze destekleri de büyük önem taşıyor.