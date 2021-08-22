Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Nikola Maksimovic...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takviye yapılması planlanan mevkilerden biri de stoper bölgesi... Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen İngiliz futbolcu Steven Caulker'dan memnun kalmayan teknik direktör Vitor Pereira, oyuncuyla yolların ayrılmasını istemişti. Kanarya'da adaylar da belli olmaya başladı.

Listedeki isimlerden biri de Nikola Maksimovic... İtalyan ekibi Napoli ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlamayan Sırp savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilir. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla yaklaşık 2 ay önce de görüşmüştü. Önerilen rakamın ise yıllık 2.5 milyon euro civarında olduğu öne sürülmüştü.

Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova formalarını giyen Nikola Maksimovic, 25 kez Sırp Milli Takımı'nda görev yaptı. Napoli formasıyla 99 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu 1.93 cm boyunda...