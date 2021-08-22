Fransa'da ortalık karıştı! Nice-Marsilya maçı yarıda kaldı

Fransa Ligue 1'de oynanan Nice - Marsilya mücadelesi ev sahibi ekip taraftarlarının Marsilya'lı oyuncu Dimitri Payet'le yaşanan gerginlik sonrası sahaya girmesi üzerine yarıda kaldı.
Dimitri Payet'in kendisine atılan şişeyi tribünlere geri fırlatması sonrası ortalık gerildi, Nice taraftarı sahaya indi.
Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, yaşanan bu durum sonrası çok sinirlenirken, futbolcular soyunma odasına gitti.
Bu sahneler üzerine maçın hakemi mücadeleye ara verdi.
İşte Nice - Marsilya maçında o anlar...