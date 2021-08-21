Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Süper Lig'de ilk hafta Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, aynı skorla UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki'yi de mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.