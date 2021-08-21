Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Süper Lig'de ilk hafta Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, aynı skorla UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki'yi de mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gözden çıkardığı yıldızlardan biri de sık sık sakatlanan Diego Perotti'ydi... Arjantinli oyuncuda sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalyanların ünlü gazetecisi Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perotti'nin Fenerbahçe'yle görüşerek sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Schira, kısa süre içerisinde ayrılığın açıklanacağını da yazdı.