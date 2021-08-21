Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın gözden çıkardığı isimlerden olan Diego Perotti'de yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Arjantinli oyuncuyla sarı-lacivertli kulübün sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:05
Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Süper Lig'de ilk hafta Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, aynı skorla UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki'yi de mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gözden çıkardığı yıldızlardan biri de sık sık sakatlanan Diego Perotti'ydi... Arjantinli oyuncuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

İtalyanların ünlü gazetecisi Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perotti'nin Fenerbahçe'yle görüşerek sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Schira, kısa süre içerisinde ayrılığın açıklanacağını da yazdı.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Perotti'nin yeni adresiyle ilgili bilgiler de veren İtalyan gazeteci, Genoa'nın oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiğini ve Arjantinli yıldızın da Genoa'da forma giymek istediğini bildirdi.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Geride bıraktığımız sezonda Emre Belözoğlu'nun takıma kattığı isimler arasında taraftarları en fazla heyecanlandıran isimlerin başında gelen Diego Perotti, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamasa da oynadığı kısa sürede gösterdiği müthiş performansla dikkat çekmişti.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Diego Perotti Fenerbahçe ile sözleşme feshi için anlaştı

Nicolo Schira'nın konuyla ilgili tweeti...

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