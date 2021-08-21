Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Dembele aşkı sürüyor

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Dembele aşkı sürüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde Fransız ekibi Olympique Lyon’un yıldızı Moussa Dembele'den vazgeçmiyor. Kanarya, Fransız forvet için yıldız futbolcuları Luiz Gustavo ve Dimitris Pelkas’ı takasta kullanmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Dembele aşkı sürüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, "Şartlar uygun olursa 4 takviye yapacağız" sözlerinin ardından gözler golcü transferine çevrildi. Listesindeki birçok isimle yüksek bedelleri nedeniyle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Lyon'un yıldızı Dembele'den vazgeçmiyor.

Daha önce Pelkas'ı takasta kullanmayı planlayan sarı-lacivertliler, Gustavo'yu da bu transferde gözden çıkardı. Orta alana Sissoko gibi savaşçı bir ismi kazandırmanın hesaplarını yapan yönetim, iki oyuncusunun yanı sıra 3 milyon euro gibi bir bedeli ödemeye de hazır olduğunu iletti. Bu sezon 2 lig maçında skora katkı yapamayan 25 yaşındaki Dembele, 2020- 21'de oynadığı 23 resmi karşılaşmada 810 dakika sahada kaldı, 1 gol attı.

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