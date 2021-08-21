Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Dembele aşkı sürüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, "Şartlar uygun olursa 4 takviye yapacağız" sözlerinin ardından gözler golcü transferine çevrildi. Listesindeki birçok isimle yüksek bedelleri nedeniyle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Lyon'un yıldızı Dembele'den vazgeçmiyor.

Daha önce Pelkas'ı takasta kullanmayı planlayan sarı-lacivertliler, Gustavo'yu da bu transferde gözden çıkardı. Orta alana Sissoko gibi savaşçı bir ismi kazandırmanın hesaplarını yapan yönetim, iki oyuncusunun yanı sıra 3 milyon euro gibi bir bedeli ödemeye de hazır olduğunu iletti. Bu sezon 2 lig maçında skora katkı yapamayan 25 yaşındaki Dembele, 2020- 21'de oynadığı 23 resmi karşılaşmada 810 dakika sahada kaldı, 1 gol attı.