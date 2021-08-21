Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Moussa Sissoko bombası!

Profesyonel kariyerine Toulouse'ta başlayan yıldız futbolcu, Newcastle ve Tottenham'da da oynarken, Fransa Milli Takımı'nın da 71 kez formasını giydi.

İNGİLİZLER DE YAZDI

Hakkında birçok transfer iddiası bulunan Moussa Sissoko için Ada basınında da bir haber yer aldı. The Sun, Fransız orta saha ile ilgilenen kulüplerden birinin Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haberde; Tottenham'ın 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda düşünmediğine de vurgu yapıldı.