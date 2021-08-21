Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Moussa Sissoko bombası!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Moussa Sissoko bombası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ozan Tufan'ı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralayan sarı-lacivertliler milli futbolcunun yokluğunu Fransız futbolcu Moussa Sissoko ile doldurmak istiyor. İşte tüm detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 07:04
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Moussa Sissoko bombası!

F.Bahçe'de 3'lü savunmayı tercih eden Pereira, orta alana savaşçı bir ismin alınması için yönetime ısrarcı davranıyor. Ozan Tufan'ın da Watford'un yolunu tutmasının ardından bu bölgeye transfer yapması beklenen sarı-lacivertlilerin Moussa Sissoko istediği iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Moussa Sissoko bombası!

2023'e kadar sözleşmesinin bulunmadığı Tottenham'ın kadrosunda düşünülmeyen 32 yaşındaki ön liberonun istediği yıllık ücretin karşılanması halinde imzaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Moussa Sissoko bombası!

ÇİZME'DEN DE TALİBİ VAR

İngiliz ekibinin Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Manchester City maçının kadrosuna alınmayan Mali asıllı Fransız futbolcuya İtalya Ligi'nden de teklifler geldiği ileri sürülüyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın listesindeki ilk isim olan Moussa Sissoko, sert futbolu, dinamizmi ve düzgün pasları ile öne çıkıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Moussa Sissoko bombası!

Profesyonel kariyerine Toulouse'ta başlayan yıldız futbolcu, Newcastle ve Tottenham'da da oynarken, Fransa Milli Takımı'nın da 71 kez formasını giydi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Moussa Sissoko bombası!

İNGİLİZLER DE YAZDI

Hakkında birçok transfer iddiası bulunan Moussa Sissoko için Ada basınında da bir haber yer aldı. The Sun, Fransız orta saha ile ilgilenen kulüplerden birinin Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haberde; Tottenham'ın 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda düşünmediğine de vurgu yapıldı.

SON DAKİKA