Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Stephane Bahoken... (FB spor haberi)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine son gelen isim Fransa temsilcisi Angers forması giyen Stephane Bahoken oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre; Moussa Dembele, Keita Balde, Heechan Hwang için girişimlerde bulunan İstanbul ekibi, bu isimlerden birinde mutlu sona Bahoken'e yönelecek. Menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki Kamerunlu golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Angers takımından ayrılmayı düşünen Stephane Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iddia edildi.