Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Stephane Bahoken... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Stephane Bahoken... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Golcü çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, aradığı ismi Fransa'da buldu. Bu sezon şampiyon olmak isteyen Kanarya, ransa'da Angers forması giyen 29 yaşındaki Kamerunlu golcü Stephane Bahoken'i gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:24 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:28
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Stephane Bahoken... (FB spor haberi)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine son gelen isim Fransa temsilcisi Angers forması giyen Stephane Bahoken oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Stephane Bahoken... (FB spor haberi)

Yeni Asır'ın haberine göre; Moussa Dembele, Keita Balde, Heechan Hwang için girişimlerde bulunan İstanbul ekibi, bu isimlerden birinde mutlu sona Bahoken'e yönelecek. Menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki Kamerunlu golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Angers takımından ayrılmayı düşünen Stephane Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Stephane Bahoken... (FB spor haberi)

PEREIRA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Forvet mevkiisi için birçok alternatif isimle görüşen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Pereira'nın istemesi halinde oyuncuyu değerlendirebileceği konuşuluyor. 29 yaşındaki forvet, Angers'te bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan oyuncu kariyerinde 240 maça çıktı, 54 gol attı.

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