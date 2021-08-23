Alex de Souza ve Fenerbahçeli Arda Güler arasında gülümseten diyalog! "İdolüm..."

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ve sarı lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza, twitterdan duygulandıran paylaşımlarda bulundu. Alex de Souza, Arda Güler'e desteğini sunarken genç yetenek Arda, Alex de Souza'ya teşekkürlerini iletti. İşte o paylaşımlar...

ALEX DE SOUZA: BAŞARILI KARİYERİN İÇİN DESTEĞİMİ SUNUYORUM

Alex, sosyal medya hesabından Arda için Türkçe mesaj yayınlarken, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" dedi.





"İDOLÜM, SENİ ÖZLÜYORUM"



Arda Güler ise, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. İdolüm, seni özledim." dedi.



