Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü HJK Helsinki maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı idmanı pas yaparak sürdürdüğü aktarıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

ENER VALENCIA TAKIMLA ÇALIŞTI

Enner Valencia'nın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Dimitris Pelkas'ın ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.