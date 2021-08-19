Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya'dan jeneriklik gol!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya'dan jeneriklik gol!

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, karşılaşmanın 65. dakikasında 20 yaşındaki genç yıldız Muhammed Gümüşkaya'nın ayağından gelen jeneriklik gol ile 1-0 öne geçti. Genç oyuncunun şık golü taraftarlardan büyük alkış topladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:22 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:31
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya'dan jeneriklik gol!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın Helsinki kulübü ile kendi sahasında karşılaşan Fenerbahçe mücadeledeki gol sessizliğini Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed Gümüşkaya'nın ayağından gelen jeneriklik gol ile bozdu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan 20 yaşındaki genç oyuncu, oyuna girişinin üzerinden henüz 3 dakika geçmesi sonrası ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluştu. Muhammed uzak köşeye sert vuruşunda topu ağlara gönderdi. İşte o vuruş...

*Görüntüler TV 8'den alınmıştır.

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