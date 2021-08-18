Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

Süper Lig'de 2021/2022 sezonuna Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran ve son olarak Beijing Guoan forması giyen Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha ve forvet transferine çevrildi.

Mame Thiam'ın kadro dışı bırakılması, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlıkları ve Mbwana Samatta'nın formsuzluğu nedeniyle bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen ve adı Alexander Sörloth, Cedric Bakambu, Salomon Rondon, Hee-Chan Hwang gibi isimlerle anılan Kanarya, Watford'ın gündemindeki Ozan Tufan'ın ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeyi de güçlendirmek istiyor.