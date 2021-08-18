Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son olarak Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Mbwana Samatta'nın istenen performansı verememesi ve Serdar Dursun'un sakatlığı sonrası sahalardan bir süre uzak kalacak olması sebebiyle forvet arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, orta saha takviyesi için de düğmeye bastı. Milli futbolcusu Ozan Tufanİngiliz ekibi Watford'a kiralamaya hazırlanan yönetimin, bu bölge için Manchester United forması giyen Andreas Pereira'yı gündemine aldığı öne sürülürken, iki takımın daha Pereira'ya talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:18
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

Süper Lig'de 2021/2022 sezonuna Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran ve son olarak Beijing Guoan forması giyen Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha ve forvet transferine çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

Mame Thiam'ın kadro dışı bırakılması, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlıkları ve Mbwana Samatta'nın formsuzluğu nedeniyle bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen ve adı Alexander Sörloth, Cedric Bakambu, Salomon Rondon, Hee-Chan Hwang gibi isimlerle anılan Kanarya, Watford'ın gündemindeki Ozan Tufan'ın ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeyi de güçlendirmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınından Globo, sarı-lacivertlilerin Manchester United forması giyen Belçika asıllı Brezilyalı futbolcu Andreas Pereira'yı gündemine aldığını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

EVERTON VE FLAMENGO DA İSTİYOR

Haberde Pereira ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton ve Flamengo'nun da ilgilendiği vurgulandı. Özellikle Flamengo'nun 25 yaşındaki futbolcunun transferi için oldukça istekli olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

ANDREAS PEREIRA KİMDİR?

Tam adı Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira olan futbolcu, 1 Ocak 1996 tarihinde Belçika'nın Duffel kentinde dünyaya geldi. Futbola Lommel United altyapısında başlayan ve PSV ile Manchester United altyapılarında da forma giyen Pereira, 2015 yılında Manchester United ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Pereira harekatı! Transferde iki rakip

Granada, Valencia ve Lazio'da kiralık olarak forma giyen Belçika asıllı Brezilyalı oyuncu, sezon başında yeniden Manchester United'a döndü. Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Lazio'da çıktığı 33 maçta 1 gol ve 4 asist kaydeden Andreas Pereira'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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