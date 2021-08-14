Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler yeni isimleri takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler yeni isimleri takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.
Kanarya'da öncelik ise sol kanat transferinde... Fenerbahçe bu bölge için yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.
KOLASINAC LAZIO'YU REDDETTİ
Fenerbahçe'de sıradaki transferin Sead Kolasinac olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Boşnak oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, imza için Kolasinac ile Arsenal arasındaki görüşmelerin bitmesini bekliyor.
29 yaşındaki savunmacının tek talibi Fenerbahçe değilmiş. Lazio'nun da Kolasinac ile temasa geçip teklifte bulunduğu kaydedildi. Ancak Boşnak futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı kaydedildi.
Yıldız futbolcunun düzenli olarak ilk 11'de oynamak ve yakın arkadaşı Mesut Özil ile yeniden bir araya gelmek istemesi nedeniyle Sarı Lacivertliler'e 'evet' dediği belirtildi.
Bu arada Kolasinac'ın, Arsenal'in süreci uzatmasından rahatsız olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bir an önce kariyerindeki yeni adımını atmak istiyor.
FRANSIZLARDAN BOUANGA İDDİASI
Fransa basınında yer alan haberde ise Fenerbahçe'nin sol kanat pozisyonu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Denis Bouanga'ya talip olduğu yazıldı.
Haberde, sarı-lacivertlilerin bir süredir takipte olduğu Gabonlu yıldızın transferini bitirmek için girişimlerini sıklaştırdığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra, 26 yaşındaki futbolcuya İspanya La iga ekiplerinden Villarreal'in de talip olduğu yazıldı.