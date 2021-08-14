Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezona 3-4-3 sistemi ile başlayacak olan sarı-lacivertlilerde sol kanat arayışları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Denis Bouanga oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:46 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:47
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler yeni isimleri takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Kanarya'da öncelik ise sol kanat transferinde... Fenerbahçe bu bölge için yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

KOLASINAC LAZIO'YU REDDETTİ

Fenerbahçe'de sıradaki transferin Sead Kolasinac olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Boşnak oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, imza için Kolasinac ile Arsenal arasındaki görüşmelerin bitmesini bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

29 yaşındaki savunmacının tek talibi Fenerbahçe değilmiş. Lazio'nun da Kolasinac ile temasa geçip teklifte bulunduğu kaydedildi. Ancak Boşnak futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Yıldız futbolcunun düzenli olarak ilk 11'de oynamak ve yakın arkadaşı Mesut Özil ile yeniden bir araya gelmek istemesi nedeniyle Sarı Lacivertliler'e 'evet' dediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Bu arada Kolasinac'ın, Arsenal'in süreci uzatmasından rahatsız olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bir an önce kariyerindeki yeni adımını atmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

FRANSIZLARDAN BOUANGA İDDİASI

Fransa basınında yer alan haberde ise Fenerbahçe'nin sol kanat pozisyonu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Denis Bouanga'ya talip olduğu yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Haberde, sarı-lacivertlilerin bir süredir takipte olduğu Gabonlu yıldızın transferini bitirmek için girişimlerini sıklaştırdığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Fenerbahçe'nin yanı sıra, 26 yaşındaki futbolcuya İspanya La iga ekiplerinden Villarreal'in de talip olduğu yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Denis Bouanga'yı istiyor

Saint-Etienne ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta oynamış ve 7 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

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