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Giuliano’dan 6.2 milyon euro

Al Nassr'ın Fenerbahçe'ye Giuliano transferinden kaynaklanan gecikmiş 6.2 milyon euro borcunu ödediği bildirildi. Brezilyalı orta saha, 2018 yazında 10.5 milyon euro'ya Arap ekibine satılmıştı. Kasaya giren para maddi olarak sarı-lacivertli yönetimin elini rahatlatacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Giuliano’dan 6.2 milyon euro
Al Nassr'ın Fenerbahçe'ye Giuliano transferinden kaynaklanan gecikmiş 6.2 milyon euro borcunu ödediği bildirildi. Brezilyalı orta saha, 2018 yazında 10.5 milyon euro'ya Arap ekibine satılmıştı. Kasaya giren para maddi olarak sarı-lacivertli yönetimin elini rahatlatacak.
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