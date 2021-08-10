Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Cedric Bakambu'yu Min-Jae Kim getirecek!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Cedric Bakambu'yu Min-Jae Kim getirecek!

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Alexander Sörloth ve Jonas Wind isimlerinin ön plana çıktığı sarı lacivertlilerde, Cedric Bakambu ismi de yeniden gündeme geldi. Kanarya'nın yeni transferi Min-Jae Kim ile Çin'den takım arkadaşı olan yıldız golcü için harekete geçildi. Bu transfer için de Kim'den yardım istenecek. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları... (Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 07:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Cedric Bakambu'yu Min-Jae Kim getirecek!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet transferini bitirmek için girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler, daha önce gündemine aldığı Çin ekibi Beijing Guoan forması giyen Cedric Bakambu için yeni transferini devreye soktu. Kanarya'nın kadrosuna kattığı genç stoper Minjae Kim'den Çin'de aynı takımda oynadığı Bakambu'yu ikna etmesini istediği belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre Kim'in sarılacivertli takıma imza attıktan sonra 30 yaşındaki golcü ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.


AVRUPA'YI İSTİYOR

Bir dönem Bursaspor forması da giyen ve yeniden Avrupa'da oynamak isteyen Kongolu oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu ifade edildi. Çin ekibiyle 31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun transferini Pereira da çok istiyor.

40 MİLYON EURO

2014-2015 yılları arasında Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Bakambu, burada geçirdiği bir sezonun ardından 7.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. Başarılı forvet, İspanyol kulübünde 3 sezon forma giydikten sonra 40 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu.

SON DAKİKA