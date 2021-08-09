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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira şaştı kaldı! 10 ayrılık var ama...

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak kadrosuna Min-Jae Kim'i katan sarı lacivertliler, sol bek ve forvet arayışlarını sürdürürken bu transferleri yapabilmek için bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda. Bu doğrultuda Vitor Pereira gönderilecek isimleri belirlerken, Miha Zajc kafa karıştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:04
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira şaştı kaldı! 10 ayrılık var ama...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Pereira'nın kadro dışı bıraktığı bazı isimlere yenileri eklenecek ve yaprak dökümü devam edecek.

Pereira'nın Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istemesinin ardından Başkan Ali Koç da bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde tüm takımla bir araya gelen ve toplantı yapan Başkan Koç, "Kadro çok şişkin, 10 kişiyi göndermek zorundayız. Mecburum. Bu durum kimsenin moralini bozmasın" dedi. Başkan Koç'un açıklamasının ardından gözler gönderilecek diğer isimlere çevirildi.

ZAJC KAFA KARIŞTIRDI

Akşam'ın haberine göre bunlardan biri Beşiktaş'a önerilen Caulker... Ancak Pereira'nın sistemine uymayan bazı sürpriz isimlerin de olabileceği belirtildi.

Hazırlık maçlarında fazla şans bulamayan Sosa'nın yanı sıra Lemos, Dirar, Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun da gönderilecekler arasında yer alabileceği belirtildi. Zajc ise gösterdiği performansın ardından Pereira'nın aklında soru işareti bıraktı.

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