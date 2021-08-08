Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Geçtiğimiz sezonda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren sarı-lacivertlilerde, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Kanarya'nın forvet hattı için Cedric Bakambu'yu gündeme aldığı iddia edildi. Golcü futbolcu için Trabzonspor'un da devrede olduğu yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 10:58
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Yeni sezon öncesi forvet transferini bitirmek için girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte Kanarya'nın listesindeki isimler ve gündeme gelen son isim...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

DAVID OKEREKE

Gelecek seozn iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, forvet arayışlarını da sürdürüyor. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Club Brugge'ün yıldızı David Okereke, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

DAVIDSON

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forveti Davidson ile ilgilendiği iddia ediiyordu. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

SALOMON RONDON

Sarı lacivertliler, Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Professional forması giyen Salomon Rondon'u gündemine aldı. Kanarya 31 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Oyuncunun da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı bilgisi verildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

ALEXANDER SÖRLOTH

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer olduğu Leipzig'te forma şansı bulamayan ve 2021-22 kadrosunda düşünülmeyen Norveçli golcü konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Yönetimin Norveçli yıldızı sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda ikna ettiği öğrenilirken, Alman ekibiyle kıyasıya pazarlıklar devam ediyor. Kanarya'nın ilk sezon kiralık oynatmayı hedeflediği 25 yaşındaki futbolcu için Leipzig, sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

RICARDO LOPES

Portekizli hocanın eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi olan Ricardo Lopes için Çin kulübüyle uzun süredir Fenerbahçeli yöneticiler görüşme halindeydi. 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için sarı-lacivertli idarecilerin, Çin ekibiyle el sıkıştığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirdiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

CEDRIC BAKAMBU İDDİASI

Afrika basınında yer alan haberde, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bir dönem Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu için devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Haberde, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Ayrıca Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a göre Cedric Bakambu transferinde daha istekli olduğu öne sürüldü.

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