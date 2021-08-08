Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yeni sezon öncesi forvet transferini bitirmek için girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte Kanarya'nın listesindeki isimler ve gündeme gelen son isim...
DAVID OKEREKE
Gelecek seozn iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, forvet arayışlarını da sürdürüyor. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Club Brugge'ün yıldızı David Okereke, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
DAVIDSON
Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forveti Davidson ile ilgilendiği iddia ediiyordu. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.
SALOMON RONDON
Sarı lacivertliler, Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Professional forması giyen Salomon Rondon'u gündemine aldı. Kanarya 31 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Oyuncunun da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı bilgisi verildi.
ALEXANDER SÖRLOTH
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer olduğu Leipzig'te forma şansı bulamayan ve 2021-22 kadrosunda düşünülmeyen Norveçli golcü konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yönetimin Norveçli yıldızı sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda ikna ettiği öğrenilirken, Alman ekibiyle kıyasıya pazarlıklar devam ediyor. Kanarya'nın ilk sezon kiralık oynatmayı hedeflediği 25 yaşındaki futbolcu için Leipzig, sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor.
RICARDO LOPES
Portekizli hocanın eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi olan Ricardo Lopes için Çin kulübüyle uzun süredir Fenerbahçeli yöneticiler görüşme halindeydi. 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için sarı-lacivertli idarecilerin, Çin ekibiyle el sıkıştığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirdiği bildirildi.
CEDRIC BAKAMBU İDDİASI
Afrika basınında yer alan haberde, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bir dönem Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu için devrede olduğu iddia edildi.
Haberde, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği yazıldı.
Ayrıca Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a göre Cedric Bakambu transferinde daha istekli olduğu öne sürüldü.