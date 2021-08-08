Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedric Bakambu için devrede

Yönetimin Norveçli yıldızı sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda ikna ettiği öğrenilirken, Alman ekibiyle kıyasıya pazarlıklar devam ediyor. Kanarya'nın ilk sezon kiralık oynatmayı hedeflediği 25 yaşındaki futbolcu için Leipzig, sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

RICARDO LOPES Portekizli hocanın eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi olan Ricardo Lopes için Çin kulübüyle uzun süredir Fenerbahçeli yöneticiler görüşme halindeydi. 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için sarı-lacivertli idarecilerin, Çin ekibiyle el sıkıştığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirdiği bildirildi.