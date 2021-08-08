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Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Norveçli golcü Aleksander Sörloth'a Çubuklu’yu giydirmeye ikna eden sarı-lacivertliler, Leipzig ile temaslarını sürdürüyor. Sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek isteyen Alman ekibi, 20 milyon euro'da diretiyor.  Kralda ısrarcı olan Fenerbahçe Yönetimi ise 1 yıllık kiralamanın ardından 25 yaşındaki yıldız için tam 13 milyon euro'yu gözden çıkarıyor. İşte detaylar... | FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık...

Önceliğini golcü transferine veren Fenerbahçe için varsa yoksa Alexander Sörloth... Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer olduğu Leipzig'te forma şansı bulamayan ve 2021-22 kadrosunda düşünülmeyen Norveçli golcü konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin Norveçli yıldızı sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda ikna ettiği öğrenilirken, Alman ekibiyle kıyasıya pazarlıklar devam ediyor. Kanarya'nın ilk sezon kiralık oynatmayı hedeflediği 25 yaşındaki futbolcu için Leipzig, sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık...

SÖRLOTH 'TAMAM' DEDİ
Alman ekibinin bu talebini kabul eden Fenerbahçe, bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Leipzig, Alexander Sörloth'un bonservisinde tam 20 milyon euro'da diretiyor, sarı- lacivertliler ise 13 milyon euro'nun üstüne çıkmıyor. Son ana kadar bu teklifinde ısrarcı olmayı planlayan Fenerbahçe Yönetimi, 1.94'lük forvetin Alman temsilcisinde kazandığı yıllık ücreti; 3.3 milyon euro'yu da ödeyecek. Bu arada İngiltere Championship takımlarının da peşinde koştuğu Sörloth'un bu tekliflere sıcak bakmadığı ve direkt reddettiği ileri sürülüyor.

Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık...

Leipzig'in yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexander Sörloth, Alman ekibiyle 2020-21'de 37 resmi maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda bin 718 dakika sahada kalırken, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık...

Alexander Sörloth, dün Leipzig'in Almanya Kupası'nda Sandhausen ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer bulamadı. Daha önce yaptığı açıklamada 25 yaşındaki Norveçli golcüyü yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıklayan Alman ekibinin teknik direktörü Jesse Marsch, sezonun ilk resmi sınavında da bu oyuncuyu kadroya almadı.

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