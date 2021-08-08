Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık...

Önceliğini golcü transferine veren Fenerbahçe için varsa yoksa Alexander Sörloth... Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer olduğu Leipzig 'te forma şansı bulamayan ve 2021-22 kadrosunda düşünülmeyen Norveçli golcü konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin Norveçli yıldızı sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda ikna ettiği öğrenilirken, Alman ekibiyle kıyasıya pazarlıklar devam ediyor. Kanarya'nın ilk sezon kiralık oynatmayı hedeflediği 25 yaşındaki futbolcu için Leipzig, sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

SÖRLOTH 'TAMAM' DEDİ

Alman ekibinin bu talebini kabul eden Fenerbahçe, bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Leipzig, Alexander Sörloth'un bonservisinde tam 20 milyon euro'da diretiyor, sarı- lacivertliler ise 13 milyon euro'nun üstüne çıkmıyor. Son ana kadar bu teklifinde ısrarcı olmayı planlayan Fenerbahçe Yönetimi, 1.94'lük forvetin Alman temsilcisinde kazandığı yıllık ücreti; 3.3 milyon euro'yu da ödeyecek. Bu arada İngiltere Championship takımlarının da peşinde koştuğu Sörloth'un bu tekliflere sıcak bakmadığı ve direkt reddettiği ileri sürülüyor.