Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 2004 doğumlu Emir Ortakaya'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer karşılığında Barış Alıcı, bonservisiyle Gençlerbirliği'ne gönderilirken Emir Ortakaya ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 19:13
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı renklerinde bağladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüz, Gençlerbirliği'nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya'yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı. Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır.

Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü'ne katıldı.

Emir Ortakaya'ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz.

Barış Alıcı'ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SON DAKİKA