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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim İstanbul'a geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, savunma bölgesine takviye için renklerine bağladığı Güney Koreli stoper Min-Jae Kim, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:19 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:53
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Min-Jae Kim'i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.

Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti. Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

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