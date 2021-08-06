Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Min-Jae Kim savaşı

Hazırlık maçlarında 3'lü savunmayla oynayan ve yeni sezonda 3-4-2-1'lik dizilişle sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe, transferde gündemine birçok ismi aldı.

Sezonun başlamasına kısa süre kala düğmeye basan sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın da ilgilendiği Min Jae Kim'e teklif götürdüğü ileri sürüldü. Çin'de Beijing Guoan forması giyen 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek. Güney Kore Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.90'lık savunmacının kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, görüşmelerin kısa süre sonuçlanması bekleniyor. Genç stoperin Portekiz takımlarının da radarında olduğu ifade ediliyor.

Güçlü fiziği ve uzun boyuyla öne çıkan genç futbolcu, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.