Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'nin yeni bir krizi var" Jose Sosa...

GÜRCAN BİLGİÇ - YENİ SORUNLARA MERHABA... Fenerbahçe, yeni hocası ve sistemiyle sezon öncesinin en ciddi denemesini yaptı. Aklımızdaki sorular ve meraklarımızın bir bölümü de giderildi böylece. Üçlü savunmada daha önce yaşanan zaaflar aynen devam ediyor. Topun arkasına geçmeyi tercih etmesine rağmen Dinamo'lu oyuncular üçe üç, dörde dört pozisyonlar yakaladı. Rakip baskı yaptığında top kayıpları da devam ediyor.

Zajc ile Gustavo arasında görev bölümü net; top Fenerbahçe yarı sahasındayken Brezilyalı olaya hakim. Öbür tarafa geçtiğinde Zajc'ın mesaisi başlıyor. Ozan, İrfan Can ve Mert Hakan kulübede geçirecekleri yeni bir dönemin eşiğindeler. Caner ve Sinan ile yolların ayrılması, bu üçlüye de net bir mesaj aslında.