Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devleri bir yandan da kalecileri için gelen teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devleri bir yandan da kalecileri için gelen teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi.
A Milli Takım için kabus gibi geçen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır da yer aldı. Uğurcan Çakır, 3 maçta kalesinde 8 gol görmesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Altay Bayındır ise EURO 2020'de forma şansı bulamadı.
Fenerbahçe'de taraftarın en çok güvendiği isimlerden birisi olan genç kaleci, sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel'den sonra kalesini uzun seneler boyunca emanet edebileceği bir isim oldu.
INTER'DEN RESMİ TEKLİF GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ilgi kağıdı yollayan Inter, Altay Bayındır için resmi teklifte bulunmuştu.
İLK TEKLİF 10.5 MİLYON EURO
Handanovic'in yaşından dolayı genç kaleci arayışlarını sürdüren italyan devi, sarı-lacivertlilerin başarılı kalecisi Altay'ı istiyor.
Inter'in Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenilirken, Kanarya'nın bu öneriyi reddettiği ve fiyatı artırmalarını istediği kaydedimişti.
FIRTINA UĞURCAN İÇİN TEKLİFLERİ BEKLİYOR
Trabzonspor'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği Uğurcan Çakır için birçok Avrupa devi devreye girmiş durumda. Ancak henüz bordo-mavili ekibin beklediği ücretlerde bir teklif gelmiş değil.
FLAŞ UĞURCAN VE ALTAY İDDİASI
Milli kalecilerle ilgili yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basınından milli kaleciler için flaş bir iddia geldi. Haberde, Fransa şampiyonu Lille'in Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Altay Bayındır'ı da listesine aldığı iddia edildi.
Lille'in ilk tercihinin Uğurcan Çakır olduğu anlaşma sağlanamaması durumunda da rotanın Altay'a çevrileceği iddia edildi.