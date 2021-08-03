Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ve Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, takımlarında gösterdikleri başarılı performansın ardından birçok kulübün transfer listesine girmişti. Son olarak Altay için Inter'den 10.5 milyon Euro'luk teklif gelmiş fakat sarı-lacivertliler bu teklifi reddetmişti. Fransız basınında milli kalecilerle ilgili flaş bir iddia atıldı. İşte Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır ile ilgili ortaya atılan iddia... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 12:22 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 12:23
Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devleri bir yandan da kalecileri için gelen teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

A Milli Takım için kabus gibi geçen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır da yer aldı. Uğurcan Çakır, 3 maçta kalesinde 8 gol görmesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Altay Bayındır ise EURO 2020'de forma şansı bulamadı.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Fenerbahçe'de taraftarın en çok güvendiği isimlerden birisi olan genç kaleci, sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel'den sonra kalesini uzun seneler boyunca emanet edebileceği bir isim oldu.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

INTER'DEN RESMİ TEKLİF GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ilgi kağıdı yollayan Inter, Altay Bayındır için resmi teklifte bulunmuştu.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

İLK TEKLİF 10.5 MİLYON EURO

Handanovic'in yaşından dolayı genç kaleci arayışlarını sürdüren italyan devi, sarı-lacivertlilerin başarılı kalecisi Altay'ı istiyor.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Inter'in Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenilirken, Kanarya'nın bu öneriyi reddettiği ve fiyatı artırmalarını istediği kaydedimişti.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

FIRTINA UĞURCAN İÇİN TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Trabzonspor'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği Uğurcan Çakır için birçok Avrupa devi devreye girmiş durumda. Ancak henüz bordo-mavili ekibin beklediği ücretlerde bir teklif gelmiş değil.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

FLAŞ UĞURCAN VE ALTAY İDDİASI

Milli kalecilerle ilgili yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basınından milli kaleciler için flaş bir iddia geldi. Haberde, Fransa şampiyonu Lille'in Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Altay Bayındır'ı da listesine aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Lille'in ilk tercihinin Uğurcan Çakır olduğu anlaşma sağlanamaması durumunda da rotanın Altay'a çevrileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Lille, geçen sezonun şampiyon kadrosunda başarılı bir performans gösteren Mike Maignan'ı 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a satmıştı.

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