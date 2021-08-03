Son dakika transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır listede

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devleri bir yandan da kalecileri için gelen teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi.

A Milli Takım için kabus gibi geçen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır da yer aldı. Uğurcan Çakır, 3 maçta kalesinde 8 gol görmesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Altay Bayındır ise EURO 2020'de forma şansı bulamadı.