Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de istenmeyen adam Steven Caulker!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de istenmeyen adam Steven Caulker!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz stoper Steven Caulker'ı ağır bulduğu için oynatmıyor. Göreve gelmeden transfer edilen Caulker ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de istenmeyen adam Steven Caulker!

Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira'nın imzasından önce kadrosuna kattığı Steven Caulker ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Takvim'in haberine göre; Vitor Pereira'nın göreve geldikten sonra hazırlık maçlarında yeteri kadar şans vermediği Steven Caulker'ın performansından memnun olmadığı ve İngiliz stoperin oynatmayı düşündüğü 3-4-3 sistemine uymadığı öne sürüldü... Üçlü savunmanın göbeğinde Atilla Szalai'ye şans veren Pereira'nın Caulker'ı kendi sistemi için ağır bulduğu ve bu sebeple İngiliz stoperi geri planda tuttuğu iddia ediliyor. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Caulker'ın da mevcut durumdan rahatsız olduğu ve konuyla ilgili sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.

71 MAÇTA 12 GOLE KATKI VERDİ
İki sezon Alanya'da forma giydikten sonra Temmuz ayında Fenerbahçe'ye imza atan Steven Caulker, Süper Lig'de oynadığı 71 maçta 5 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

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