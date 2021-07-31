Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kararı! Kritik gün belli oldu (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kararı! Kritik gün belli oldu (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren ve eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Kosovalı forveti son ana kadar bekleme kararı aldı. Kanarya'nın Vedat Muriqi ile son durumumun belli olacağı gün ise belli oldu. İşte o tarih... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kararı! Kritik gün belli oldu (FB spor haberi)

Fenerbahçe golcü transferi için oldukça sıcak saatler yaşıyor. Gündeme birçok isim gelirken Sarı-Lacivertliler İstanbul'a gelen yıldız golcü Vedat Muriç'ten de bir türlü vazgeçemiyor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de yöneticilerden Selahattin Baki, Kosovalı golcünün transferi için çok yoğun bir mesai harcıyor. Gün içinde sürekli iletişim halinde olan ikili, transfer ile ilgili detaylar üzerinde duruyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kararı! Kritik gün belli oldu (FB spor haberi)

"SON DURUMUM NETLEŞECEK"

Son görüşmede Vedat Muriç'ten sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli oyuncunun Selahattin Baki'ye, "Lazio'daki durumum 10 Ağustos'ta belli olacak. Hocamız Sarri kadrosunu açıklayacak ve benimle ilgili son durum da netleşecek. Buna göre hareket etmeleyiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kararı! Kritik gün belli oldu (FB spor haberi)

FENERBAHÇE'NİN PLANI HAZIR

Fenerbahçe yönetiminin Vedat Muriç'in açıklamaları sonrası bekleme kararı aldığı öğrenildi. Kanarya, 10 Ağustos'a kadar Kosovalı golcüyü bekleyecek. Sonrasında ise hareket edecek... Vedat Muriç'te olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda ise forvetteki diğer adaylarla masaya oturulacak.

SON DAKİKA