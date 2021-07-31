Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kararı! Kritik gün belli oldu (FB spor haberi)

Fenerbahçe golcü transferi için oldukça sıcak saatler yaşıyor. Gündeme birçok isim gelirken Sarı-Lacivertliler İstanbul'a gelen yıldız golcü Vedat Muriç'ten de bir türlü vazgeçemiyor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de yöneticilerden Selahattin Baki, Kosovalı golcünün transferi için çok yoğun bir mesai harcıyor. Gün içinde sürekli iletişim halinde olan ikili, transfer ile ilgili detaylar üzerinde duruyor.

"SON DURUMUM NETLEŞECEK"



Son görüşmede Vedat Muriç'ten sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli oyuncunun Selahattin Baki'ye, "Lazio'daki durumum 10 Ağustos'ta belli olacak. Hocamız Sarri kadrosunu açıklayacak ve benimle ilgili son durum da netleşecek. Buna göre hareket etmeleyiz" ifadelerini kullandı.