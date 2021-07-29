Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Alanyasporlu Davidson'un peşinde!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Alanyasporlu Davidson'un peşinde!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker ile güçlendiren sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da oldukça başarılı bir sezon geçiren Davidson için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun takımı ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. İşte transfere dair son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:12
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Alanyasporlu Davidson'un peşinde!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Takvim'in haberine göre Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson. Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Alanyasporlu Davidson'un peşinde!

2023 YILINDA BİTİYOR

Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve Aytemiz Alanyasporlu yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Davidson'un akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Alanyasporlu Davidson'un peşinde!

245 MAÇTA 45 GOLÜ VAR

Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kulüp kariyerinde şimdiye kadar 245 maça çıkan Davidson, 49 gol atarken 40 da asist yapmayı başardı.

SON DAKİKA