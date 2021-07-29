Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka ve Samatta'dan iyi haber!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hollanda ekibi PEC Zwolle ile oynadığı hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Mathias Zanka ve Mbwana Samatta takımla birlikte çalıştı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.