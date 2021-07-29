Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka ve Samatta'dan iyi haber!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka ve Samatta'dan iyi haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye iki oyuncusundan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanda Mathias Zanka ve Mbwana Samatta takımla birlikte çalıştı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:24
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka ve Samatta'dan iyi haber!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hollanda ekibi PEC Zwolle ile oynadığı hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Mathias Zanka ve Mbwana Samatta takımla birlikte çalıştı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SON DAKİKA