Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Zwolle’ye takıldı

Sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Oynadığı ilk 3 hazırlık maçını kazanan sarı-lacivertliler, Hollanda ekibine karşı 2-2'lik sonuçla 90 dakikayı tamamladı. Pereira'nın öğrencileri, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya 3-4-3 oyun dizilişiyle çıktı. Kaleyi Altay korurken, savunmanın solunda Novak, sağında Szalai, ortada Tisserand oynadı. Sağ açıkta Osayi, solda Ferdi, göbekte Gustavo ve Zajc ikilisi, hücum hattında ise Pelkas, Mesut ve Serdar Dursun görev yaptı. İlk yarının son dakikasında Zajc'ın ortasında Tisserand, Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0. 48'de Valencia skoru 2-0'a getirdi. Hollanda temsilcisinin golleri ise 68'de Mustafa Saymak ve 81'de de Landu'dan geldi. Bu arada 59 dakika sahada kalan Zajc, 1 asistle oynadığı karşılaşmada yüksek pas yüzdesi ile oynadı, en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

22 OYUNCU FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçında Zwolle'ye karşı 22 oyuncusuna şans verdi. Teknik direktör Pereira, kaleci Altay dışında yeni sezon öncesi kadrosunda düşündüğü isimlerin tümünü sahaya sürdü.