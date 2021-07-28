Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yabancı operasyonu! Kalacak ve gidecek isimler netleşti

Teknik direktörlüğe Portekizli Vitor Pereira 'yı getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Hazırlık maçları ve idman performanslarını yakından takip eden 53 yaşındaki hoca, kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Yabancı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerde, takımda kesin olarak kalacak ve kadroda hiçbir şekilde düşünülmeyen isimler netleşti. Öte yandan bazı futbolcuların da son durumu belirsizliğini koruyor.