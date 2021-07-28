Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yabancı operasyonu! Kalacak ve gidecek isimler netleşti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yabancı operasyonu! Kalacak ve gidecek isimler netleşti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde sadece almaya değil kadroda düşünülmeyen isimleri satmaya veya elden çıkarmaya da bakıyor. 17 yabancıya forvetin de ekleneceği düşünülürse 3 yabancı ile yolların ayrılması gerekiyor. İşte sarı-lacivertlilerdeki yabancı futbolcularda son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yabancı operasyonu! Kalacak ve gidecek isimler netleşti

Teknik direktörlüğe Portekizli Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Hazırlık maçları ve idman performanslarını yakından takip eden 53 yaşındaki hoca, kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yabancı operasyonu! Kalacak ve gidecek isimler netleşti

Yabancı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerde, takımda kesin olarak kalacak ve kadroda hiçbir şekilde düşünülmeyen isimler netleşti. Öte yandan bazı futbolcuların da son durumu belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yabancı operasyonu! Kalacak ve gidecek isimler netleşti

İşte Fenerbahçe'deki yabancı futbolcularda son durum...

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Marcel Tisserand, Filip Novak, Miha Zajc, Mbwana Samatta

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