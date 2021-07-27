Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla çalıştı!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla çalıştı!

Son dakika haberi... Yeni sezona Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde hastalık ve sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 15:19
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla çalıştı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanı Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'nın PEC Zwolle takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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