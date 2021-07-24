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Valencia hızlı başladı

Ekvador Milli Takımı’ndan dönen Enner Valencia takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncu, katıldığı iki idmanda da oldukça istekli görünürken fit haliyle dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon 13 gol+5 asistle Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan 31 yaşındaki Valencia, Copa America’da 4 karşılaşmada oynayıp 1 asist yapmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Valencia hızlı başladı
Ekvador Milli Takımı'ndan dönen Enner Valencia takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncu, katıldığı iki idmanda da oldukça istekli görünürken fit haliyle dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon 13 gol+5 asistle Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan 31 yaşındaki Valencia, Copa America'da 4 karşılaşmada oynayıp 1 asist yapmıştı.
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