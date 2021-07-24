Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:20
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

NOAM BAUMANN

Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

VALENTINO LAZARO

Sağ bek arayan Fenerbahçe'de gündeme son olarak hem defansın sağında hem de solunda görev yapabilen 25 yaşındaki Valentino Lazaro geldi. Futbolcu için İstanbul temsilcisinin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

RHIAN BREWSTER

Liverpool'dan 26 milyon euro bonservis ile transfer edilen Brewster, çıktığı 30 maçta beklentilerin altında bir performans sergileyince gözden düştü. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdi. Yıldız isim için kiralama teklifi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız için girişimlerini sürdürüyor. West Ham United ile görüşmeler devam ederken, İngiliz ekibinden bonservis konusunda indirim bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Gökhan Gönül ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekip, uzun süredir gündeminde yer alan Aurelio Buta için girişimlerini hızlandırdı. Buta için Antwerb ile temasa geçildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

ANDREA PETAGNA

Fenerbahçe'de forvet için arayışlar devam ederken, geçtiğimiz sezonu SPAL'de geçiren Petagna gündeme geldi. Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

ARNAUT DANJUMA

Hollandalı yıldız, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için atağa kalktı. 10 miyon euro bonservis bedeli talep edilmesi transferi zora sokuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri

MARCOS ANTONIO

Shakhtar'ın Brezilyalı orta sahası Marcos Antonio'nun Fenerbahçe'nin radarına girdiği bildirildi. Fenerbahçe, uygun bir maliyet oluşması durumunda Marcos Antonio'yu kadrosuna katacak.

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