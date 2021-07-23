Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: İtalya'dan haber geldi! Vedat Muriqi'ye Fenerbahçe yolu açıldı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İtalya'dan haber geldi! Vedat Muriqi'ye Fenerbahçe yolu açıldı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilere güzel bir haber geldi. İtalyan basını, Vedat Muriqi içi Fenerbahçe yolunun açıldığını yazdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: İtalya'dan haber geldi! Vedat Muriqi'ye Fenerbahçe yolu açıldı (FB spor haberi)

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'ye Lazio cephesinden dün sevindirici bir haber geldi. Tuttosport, İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile oynamayı planladığını duyururken, bu durumda forvetlerden Vedat Muriç ve Caicedo'dan birisini satmak zorunda kalacağını yazdı. İbrenin Muriç'te olduğu, gelecek tekliflere göre Caicedo'nun da gözden çıkarılabileceği vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: İtalya'dan haber geldi! Vedat Muriqi'ye Fenerbahçe yolu açıldı (FB spor haberi)

EN CİDDİ TALİP FENER

Vedat Muriç için en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Sarı lacivertlilerin, Caicedo için de devreye girebileceği belirtiliyor. Kontratının son yılına giren Ekvadorlu forvet, Lazio'da 139 maçta 33 gol+15 asist üretti.

Son dakika transfer haberi: İtalya'dan haber geldi! Vedat Muriqi'ye Fenerbahçe yolu açıldı (FB spor haberi)

32 yaşındaki oyuncu; M.City, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon gibi takımlarda da forma giydi. Fenerbahçe'nin hem Muriç hem de Caicedo için kiralama formülü içeren teklifler sunması bekleniyor.

SON DAKİKA