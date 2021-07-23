Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Bu nedenle kadrosunda, şu anda kiralık olan Allahyar hariç 17 yabancı oyuncu bulunan Fenerbahçe bir çözüm arıyor. Takımdan gönderilecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Ademi ile Thiam'ın kadro dışı kalmasının ardından gözler kadroda düşünülmeyen Tisserand, Dirar, Zajc, Zanka, Lemos, Perotti, Novak ve Samatta gibi futbolculara çevrildi.

Fenerbahçe'nin bu isimler için müşteri beklediği ifade edilirken, Mame Thiam'a Antalyaspor'un, Kemal Ademi'ye ise yine Süper Lig'den Göztepe'nin talip olduğu kaydedildi. Zanka için Kopenhag beklenirken, Mauricio Lemos'a yurt içinden, Miha Zajc'a ise yurt dışından talipler var.