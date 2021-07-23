Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, takımda gidecek isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertliler yayınladıkları bir açıklama ile 4 oyuncu hakkında flaş bir karar alındığını duyurdu.
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin'in takımdan ayrı çalışacakları bildirildi. Fenerbahçe'de böylece beklenen operasyon da başlamış oldu.
Sarı-lacivertli kulüpte, taraftarların transfer beklentisi sürüyor. Ancak öncelikli hedef, yabancı kontenjanını boşaltmak olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yeni karar gereği takımlar yabancı sayısını 8+6 şeklinde revize etmek zorunda.