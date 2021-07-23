Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör Pereira'nın isteği ile Thiam, Oğuz Kağan, Sadık ve Ademi'nin kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, özellikle bazı yabancılarla yolların ayrılması planlanıyor. İşte sarı-lacivertli takımda gönderilmesi muhtemel o isimler... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 10:45
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, takımda gidecek isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertliler yayınladıkları bir açıklama ile 4 oyuncu hakkında flaş bir karar alındığını duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin'in takımdan ayrı çalışacakları bildirildi. Fenerbahçe'de böylece beklenen operasyon da başlamış oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Sarı-lacivertli kulüpte, taraftarların transfer beklentisi sürüyor. Ancak öncelikli hedef, yabancı kontenjanını boşaltmak olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yeni karar gereği takımlar yabancı sayısını 8+6 şeklinde revize etmek zorunda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Bu nedenle kadrosunda, şu anda kiralık olan Allahyar hariç 17 yabancı oyuncu bulunan Fenerbahçe bir çözüm arıyor. Takımdan gönderilecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Ademi ile Thiam'ın kadro dışı kalmasının ardından gözler kadroda düşünülmeyen Tisserand, Dirar, Zajc, Zanka, Lemos, Perotti, Novak ve Samatta gibi futbolculara çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Fenerbahçe'nin bu isimler için müşteri beklediği ifade edilirken, Mame Thiam'a Antalyaspor'un, Kemal Ademi'ye ise yine Süper Lig'den Göztepe'nin talip olduğu kaydedildi. Zanka için Kopenhag beklenirken, Mauricio Lemos'a yurt içinden, Miha Zajc'a ise yurt dışından talipler var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de TFF kararı sonrası kritik bekleyiş! Transfer için şart...

Sarı-lacivertlilerin bu isimleri gönderdiği takdirde, takıma katılacak oyuncular için de girişimlerin hızlanacağı belirtildi.

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