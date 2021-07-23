Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrılacağı iddia edilen Caleb Ekuban'a Fenerbahçe'den sürpriz teklif!

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Gana basını, Trabzonspor'un yeni sezon kampına katılmayan Ganalı futbolcunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ TEKLİF!

27 yaşındaki futbolcunun ayrılmak için Trabzonspor'dan izin istediği belirtildi. Ganalı hücum oyuncusuna Fenerbahçe, Genoa, Sampdoria ve St.Etienne'in talip olduğu ifade edildi. Ekuban'ın bu 4 takımdan birinin teklifini kabul edeceği bildirildi.

1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın, bonservisini almak için Karadeniz ekibinin yönetimiyle görüştüğü de vurgulandı.