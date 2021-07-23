Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrılacağı iddia edilen Caleb Ekuban'a Fenerbahçe'den sürpriz teklif!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrılacağı iddia edilen Caleb Ekuban'a Fenerbahçe'den sürpriz teklif!

Son dakika spor haberi: Hücum hattına takviye yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor ile yol ayrımına gelen Caleb Ekuban'a teklif götürdüğü iddia edildi. Ganalı futbolcuya Fenerbahçe haricinde, Genoa, Sampdoria ve St.Etienne'in de talip olduğu belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin yakın zamanda netleşeceği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 16:30
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrılacağı iddia edilen Caleb Ekuban'a Fenerbahçe'den sürpriz teklif!

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Gana basını, Trabzonspor'un yeni sezon kampına katılmayan Ganalı futbolcunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ TEKLİF!
27 yaşındaki futbolcunun ayrılmak için Trabzonspor'dan izin istediği belirtildi. Ganalı hücum oyuncusuna Fenerbahçe, Genoa, Sampdoria ve St.Etienne'in talip olduğu ifade edildi. Ekuban'ın bu 4 takımdan birinin teklifini kabul edeceği bildirildi.

1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın, bonservisini almak için Karadeniz ekibinin yönetimiyle görüştüğü de vurgulandı.

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