Son dakika transfer haberleri: Sörloth kapışması! Fenerbahçe ve Trabzonspor derken Mainz da talip oldu

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth'a bir talip de Almanya'dan çıktı. Bundesliga ekibi Mainz, Norveçli golcüyü renklerine bağlamak için Leipzig'le görüşmelere başladı. İşte Sörloth transferinde yaşanan son gelişmeler...
Fenerbahçe'nin forvet için ilgilendiği bir diğer isim Alexander Sörloth'a Mainz 05 talip oldu. Alman basını, Norveçli golcü için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Mainz 05'in yarıştığını açıkladı. 25 yaşındaki Sörloth için Trabzon'un kiralama, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Leipzig'in ise Sörloth'u öncelikle bonservisiyle satmak istediği bildirildi.