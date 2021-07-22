Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | Fb haberleri

SEBASTIAN DRIUSSI Fenerbahçe'de gündeme gelen isimler arasında Sebastian Driussi de yer aldı. Menajerler aracılığı ile önerilen yıldız isim, reddedildi.

ANDREA PETAGNA Fenerbahçe'de forvet için arayışlar devam ederken, geçtiğimiz sezonu SPAL'de geçiren Petagna gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü.