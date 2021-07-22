Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Özellikle forvet ve sağ bek arayan sarı lacivertli ekipte listeye Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:42
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından yeni sağ bek arayan Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Sevilla formaları da giyen Aleix Vidal ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri

DARIO BENEDETTO

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Sarı laciverli ekibe Marsilya forması giyen Dario Benedetto önerildi. Benedetto, Fenerbahçeli yetkililer tarafından veto edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri

SEBASTIAN DRIUSSI

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimler arasında Sebastian Driussi de yer aldı. Menajerler aracılığı ile önerilen yıldız isim, reddedildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri

ANDREA PETAGNA

Fenerbahçe'de forvet için arayışlar devam ederken, geçtiğimiz sezonu SPAL'de geçiren Petagna gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri

RHIAN BREWSTER

Liverpool'dan 26 milyon euro bonservis ile transfer edilen Brewster, çıktığı 30 maçta beklentilerin altında bir performans sergileyince gözden düştü. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdi. Yıldız isim için kiralama teklifi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Fulham ile Mitrovic'i kiralamak için görüşen Fenerbahçe, oyuncunun ve kulübünün 4'er milyon euro istemesiyle transferi ağırdan almaya karar verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Norveçli yıldız Alexander Sörloth için girişimler devam ederken, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 de devreye girdi. Sörloth'un geleceği merak konusu oldu.

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