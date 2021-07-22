Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

Son dakika spor haberi: Kadro iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan Fenerbahçe, kaliteyi yükseltecek takviyelerle sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Teknik direktör Vitor Pereria'nın santrfor talebi sonrası harekete geçen sarı-lacivertliler, Süper Lig'i performansıyla kasıp kavuran ve Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth'u liste başına aldı. Bir süredir transfer görüşmelerini sürdüren Kanarya, Norveçli yıldızı ikna etti. Fenerbahçe ile masaya oturan Alman ekibi ise transfer için 2 seçenek sundu. İşte Leipzig-Fenerbahçe pazarlığında son durum ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:51
Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

Teknik direktör Vitor Pereira'nın pivot santrfor talebinin ardından harekete geçen Fenerbahçe yönetimi şu sıralır yoğun bir mesai halinde. Hem transfer hem de gönderilmesi planlanan oyunculara takım arayan yönetim, Leipzing kulübünden sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

Geçtiğimiz sezon Leipzig'de beklediği süreyi alamayan Alexander Sörloth, Alman kulübünde kalmaya sıcak bakmıyor. Norveçli santrforun hem iddiası olan hem de sürekli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği biliniyor.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

SÖRLOTH İÇİN 2 SEÇENEK!
Takvim'in haberine göre; Kadrosuna Andre Silva'yı katan Alman kulübü, Alexander Sörloth'u satış listesine koyarken, Fenerbahçe'ye de 2 seçenek sundu.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

LEIPZIG FENER'İN KAPISINI ÇALDI!
Leipzig kulübü ilk olarak Fenerbahçe'ye "Alexander Sörloth'u 17 milyon Euro'ya satın alın teklifini sundu. Ancak FFP nedeniyle kiralama tercihine yönelen Fenerbahçe'ye son olarak "2.5 milyon Euro'ya 1 yıl kiralayın. Ancak önümüzdeki sezon zorunlu satın alma seçeneği devreye girsin" teklifini yaptı.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

FENERBAHÇE DE TEKLİFİNİ İLETTİ
Fenerbahçeli kurmaylar önlerine konulan bu iki seçeneğe başka bir teklifle karşılık verdi. Yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında kiralama teklifine onay veren Fener yönetimi, "Zorunlu satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olsun. Bunun yanında bir sonraki satıştan da Leipzig'e yüzde 30 pay verelim" önerisinde bulundu.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

FENERBAHÇE'YE GELMEYİ KABUL ETTİ
Sörloth'u isteyen başka kulüplerin de olduğu ancak Fenerbahçe'nin ilgisinin son derece net olduğu ifade edilirken iki kulüp arasındaki görüşmelerin ve opsiyonun ne şekilde olacağının pazarlıklar devam ediyor. Sörloth ise Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmiş durumda.

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