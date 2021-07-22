Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Leipzig'den flaş öneri

LEIPZIG FENER'İN KAPISINI ÇALDI!

Leipzig kulübü ilk olarak Fenerbahçe'ye "Alexander Sörloth'u 17 milyon Euro'ya satın alın teklifini sundu. Ancak FFP nedeniyle kiralama tercihine yönelen Fenerbahçe'ye son olarak "2.5 milyon Euro'ya 1 yıl kiralayın. Ancak önümüzdeki sezon zorunlu satın alma seçeneği devreye girsin" teklifini yaptı.

FENERBAHÇE DE TEKLİFİNİ İLETTİ

Fenerbahçeli kurmaylar önlerine konulan bu iki seçeneğe başka bir teklifle karşılık verdi. Yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında kiralama teklifine onay veren Fener yönetimi, "Zorunlu satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olsun. Bunun yanında bir sonraki satıştan da Leipzig'e yüzde 30 pay verelim" önerisinde bulundu.