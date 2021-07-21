Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Beto ısrarı! Vitor Pereira devrede

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira oyun planına uygun olarak uzun boylu bir forvet arıyor. Bu tarife uyan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Parma'dan Andreas Cornelius ile görüşen Fenerbahçe'nin gündemine giren son isim Beto olmuştu.
Vitor Pereira'nın isteği üzerine yönetim, kariyerini Portimonense'de sürdüren 1.94 boyundaki dev pivot forvet için girişimlerini hızlandırdı. Vitor Pereira da Portekiz bağlantılarıyla yardımcı oluyor.
KİRALIK GELECEK
Fenerbahçe, Portimonense'nin çıkış bedeli olarak sözleşmesine 40 milyon euro yazdırdığı Beto'yu kiralık formülüyle takıma kazandırmayı hedefliyor. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, Fenerbahçe'nin Beto ile güçlü şekilde ilgilendiğini belirtti.