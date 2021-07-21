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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Beto ısrarı! Vitor Pereira devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Portimonense forması giyen Beto'yu gündemine almıştı. Fenerbahçe yönetimi 1.94 boyundaki pivot forvet için girişimlerini hızlandırırken, transferde teknik direktör Vitor Pereira'nın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Beto ısrarı! Vitor Pereira devrede

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira oyun planına uygun olarak uzun boylu bir forvet arıyor. Bu tarife uyan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Parma'dan Andreas Cornelius ile görüşen Fenerbahçe'nin gündemine giren son isim Beto olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Beto ısrarı! Vitor Pereira devrede

Vitor Pereira'nın isteği üzerine yönetim, kariyerini Portimonense'de sürdüren 1.94 boyundaki dev pivot forvet için girişimlerini hızlandırdı. Vitor Pereira da Portekiz bağlantılarıyla yardımcı oluyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Beto ısrarı! Vitor Pereira devrede

KİRALIK GELECEK
Fenerbahçe, Portimonense'nin çıkış bedeli olarak sözleşmesine 40 milyon euro yazdırdığı Beto'yu kiralık formülüyle takıma kazandırmayı hedefliyor. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, Fenerbahçe'nin Beto ile güçlü şekilde ilgilendiğini belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Beto ısrarı! Vitor Pereira devrede

Haberde "Vitor Pereira, Beto'yu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan, Lille gibi takımlar da peşinde. Ancak Fenerbahçe, Pereira'nın da devreye girmesiyle Beto'yu kapmak için tüm yolları deneyecektir" ifadelerine yer verildi.

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