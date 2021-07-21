Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer talebi! "2 futbolcu alalım ama..."

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer talebi! "2 futbolcu alalım ama..."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada teknik direktör Vitor Pereira'dan sürpriz bir talep geldi. Yönetimle görüşen Portekizli teknik adam, dikkat çeken bir istekte bulundu. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:17
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer talebi! "2 futbolcu alalım ama..."

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinin ardından sessizliğe bürünen sarı-lacivertli yönetiminin elini, teknik direktör Vitor Pereira rahatlattı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer talebi! "2 futbolcu alalım ama..."

Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, "Gerekirse 1 veya 2 futbolcu alalım ama bunlar direkt 11 oynayacak isimler olsun. Sadece transfer yapmak için imza atmayalım. Benim hiç acelem yok. Takımın performansından memnunum. Bu nedenle baskı altında kalmayın" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer talebi! "2 futbolcu alalım ama..."

Fenerbahçe'de transfer şu anda iki bölgeye odaklanmış durumda. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi santrfor. Leipzig'in Alexander Sörloth, Lazio'nun ise Muriqi hakkında vereceği kararlar bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer talebi! "2 futbolcu alalım ama..."

Bir diğer bölge ise 3-4-3'te 4'lünün solunda oynayabilecek bir oyuncu aranıyor. Bu mevki için de Alioski ismi gündemde. Makedon sol bek üzerine temaslar sürüyor.

SON DAKİKA