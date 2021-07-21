Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer talebi! "2 futbolcu alalım ama..."

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinin ardından sessizliğe bürünen sarı-lacivertli yönetiminin elini, teknik direktör Vitor Pereira rahatlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, "Gerekirse 1 veya 2 futbolcu alalım ama bunlar direkt 11 oynayacak isimler olsun. Sadece transfer yapmak için imza atmayalım. Benim hiç acelem yok. Takımın performansından memnunum. Bu nedenle baskı altında kalmayın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de transfer şu anda iki bölgeye odaklanmış durumda. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi santrfor. Leipzig'in Alexander Sörloth, Lazio'nun ise Muriqi hakkında vereceği kararlar bekleniyor.