Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Boupendza için transfer açıklaması! Yeni adresi...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gol kralı olan Gabonlu golcü Aaron Boupendza, Fenerbahçe ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine dahil oldu. Transferin gözdesi konumundaki yıldız golcü için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gol kralı olan Gabonlu golcü Aaron Boupendza, Fenerbahçe ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine dahil oldu. Transferin gözdesi konumundaki yıldız golcü için yeni gelişmeler yaşanıyor.
24 yaşındaki hücum oyuncusunun bir süredir isminin geçtiği Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina, Watford, Lyon ve Celtic de talipler arasında bulunuyor. İngiltere, İtalya ve Fransa'dan da takip edilen yıldız futbolcunun geleceğinin neresi olacağı merak konusu oldu.
HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
10 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli bulunduğu belirtilen 24 yaşındaki santrforu, peşindeki bir çok kulübün ilk hedefi haline getirdiği ifade edildi. Bu transfer iddiaları sonrasında yıldız oyuncu için Hatayspor'dan açıklama geldi.
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"BOUPENDZA'NIN TALİPLERİ VAR AMA..."
Gabonlu futbolcuları Aaron Boupendza'nın yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'daki kampa katıldığını aktaran Tazearslan, "Oyuncumuz için transfer teklifleri var ancak şu an için kesin bir şey yok. İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok.
Çok iyi bir futbolcu, tam bir gol makinesi, gol kralı oldu. Oyuncumuz bizimle kalırsa üzülmeyiz. Boupendza'nın takımda kalması durumda yine gol kralı olacağını düşünüyorum, bu kez iki katına satarız inşallah." diye konuştu.