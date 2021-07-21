Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Boupendza için transfer açıklaması! Yeni adresi...

"BOUPENDZA'NIN TALİPLERİ VAR AMA..."

Gabonlu futbolcuları Aaron Boupendza'nın yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'daki kampa katıldığını aktaran Tazearslan, "Oyuncumuz için transfer teklifleri var ancak şu an için kesin bir şey yok. İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok.