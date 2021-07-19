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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kjaer'den Cornelius'a: Bir dakika bile düşünme!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da adaylar Sörloth ve Andreas Cornelius... Sarı lacivertlilerin eski yıldızı Simon Kjaer, Danimarkalı vatandaşına "Bir dakika bile düşünme. Harika bir kulüp ve inanılmaz bir atmosfer seni bekliyor" dedi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kjaer'den Cornelius'a: Bir dakika bile düşünme!

Yeni sezona yapacağı nokta atış transferleriyle en büyük favori takım olarak girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Andreas Cornelius transferi önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Vitor Pereira'nın pivot santrfor talebinin ardından temasa geçilen ve Parma'dan ayrılacak olan Danimarkalı santrfor, Sarı-Lacivertli kulüp ile alakalı tüm bilgileri tanıdık bir isimden aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kjaer'den Cornelius'a: Bir dakika bile düşünme!

Takvim'in haberine göre Cornelius'un Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgileri aldığı kişinin vatandaşı Simon Kjaer olduğu öğrenildi. Kjaer'den aldığı bilgiler sonrasında Danimarkalı golcünün Fener'e bir adım daha yaklaştığı, müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi. Kjaer'in Cornelius'a, "Fenerbahçe'den teklif alman başına gelen en güzel şey olabilir. Bir dakika bile düşünme ve kabul et. Harika bir kulübe gideceğin gibi seni harika bir atmosfer bekliyor olacak. Kendini iyi hissedeceksin" dedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kjaer'den Cornelius'a: Bir dakika bile düşünme!

Kjaer'in kendisine yaptığı bu değerlendirmenin ardından Cornelius ile ilgili olarak daha somut adımların atılmasının kolaylaştığı ve artık maddi koşulların müzakeresine geçilmesinin beklendiği de gelen haberber arasında.

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