Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 'kuzey' harekatı! Ya Andreas Cornelius ya Alexander Sörloth...

Transfer döneminde yapacağı nokta atış hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Vitor Pereira'nın yönetimden pivot santrfor talep etmesinin ardından harekete geçen Sarı laciverlti kurmaylar 2 yıldız ismi kıskaca almış durumdalar.
CORNELIUS PARMA'DAN AYRILIYOR
İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'a olan ilgisi yazılıp çizilmeye başladı bile. Takvim'in haberine göre; Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la görüşmeler hızlanmış durumda.
SÖRLOTH İLE EL SIKIŞILDI BİLE
Ancak Fenerbahçe'nin tek ilgisi Cornelius'a karşı değil. Sarı-Lacivertli kurmayların kiralamak istediği Alexander Sörloth'tan söz aldığı, kulübü Leipzig'in kararını beklediği bildirildi.