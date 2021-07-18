Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 'kuzey' harekatı! Ya Andreas Cornelius ya Alexander Sörloth...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 'kuzey' harekatı! Ya Andreas Cornelius ya Alexander Sörloth...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliği forvet hattına verdi. Geçen sezon ileri uçtaki futbolcularından beklenen katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, bu kez işi sağlama alacak... Fenerbahçe bu doğrultuda birçok isimle temasa geçerken, teknik direktör Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda ise Norveçli Alexander Sörloth ve Danimarkalı Andreas Cornelius isimleri ön plana çıkıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 'kuzey' harekatı! Ya Andreas Cornelius ya Alexander Sörloth...

Transfer döneminde yapacağı nokta atış hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Vitor Pereira'nın yönetimden pivot santrfor talep etmesinin ardından harekete geçen Sarı laciverlti kurmaylar 2 yıldız ismi kıskaca almış durumdalar.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 'kuzey' harekatı! Ya Andreas Cornelius ya Alexander Sörloth...

CORNELIUS PARMA'DAN AYRILIYOR

İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'a olan ilgisi yazılıp çizilmeye başladı bile. Takvim'in haberine göre; Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la görüşmeler hızlanmış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 'kuzey' harekatı! Ya Andreas Cornelius ya Alexander Sörloth...

SÖRLOTH İLE EL SIKIŞILDI BİLE

Ancak Fenerbahçe'nin tek ilgisi Cornelius'a karşı değil. Sarı-Lacivertli kurmayların kiralamak istediği Alexander Sörloth'tan söz aldığı, kulübü Leipzig'in kararını beklediği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 'kuzey' harekatı! Ya Andreas Cornelius ya Alexander Sörloth...

PEREIRA'NIN TERCİHİ PİVOT SANTRFOR

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı tüm takımlarda pivot santrfor tercih ettiği zaten biliniyordu. Fenerbahçe transferde işinini sağlama almak için Cornelius ve Sörloth ile eş zamanlı ilgileniyor.

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