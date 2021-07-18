Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 'kuzey' harekatı! Ya Andreas Cornelius ya Alexander Sörloth...

PEREIRA'NIN TERCİHİ PİVOT SANTRFOR

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı tüm takımlarda pivot santrfor tercih ettiği zaten biliniyordu. Fenerbahçe transferde işinini sağlama almak için Cornelius ve Sörloth ile eş zamanlı ilgileniyor.