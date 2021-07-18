Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

RB Leipzig teknik direktörü Alexander Sörloth'un antrenmanlardaki performansıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Norveçli golcünün çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen Marsch "Sörloth her gün çok çalışıyor. Çalışmalarından memnunum. Antrenmanlarda ortaya koyduğu çaba ve idmanlara yaklaşımı harika. Fizik açıdan da son derece kuvvetli" dedi.

FENERBAHÇE'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Sörloth'u kiralama girişiminde bulunmak için Leipzig kulübünden çıkacak kararı bekliyor. Norveçli futbolcu, geçen sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamadı.