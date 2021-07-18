Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren iki takım da Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. Alman basını, geçtiğimiz sezon transfer olduğu RB Leipzig'de istenen performansı sergileyemeyen Norveçli golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Trabzonspor haberleri (FB TS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 18:46
Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'un geleceği merak konusu oldu. Yaşanan son gelişmelerin ardından Süper Lig devinin teklif hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'e damga vurdu. Sörloth, Süper Lig'de attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

Nagelsmann'ın Bayern Münih'in başına geçmesinin ardından RB Leipzig teknik direktörü olan Jesse Marsch, göreve gelmesinin ardından oyuncunun antrenmanlardaki performansını görmek istediğini dile getirmişti.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

RB Leipzig teknik direktörü Alexander Sörloth'un antrenmanlardaki performansıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Norveçli golcünün çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen Marsch "Sörloth her gün çok çalışıyor. Çalışmalarından memnunum. Antrenmanlarda ortaya koyduğu çaba ve idmanlara yaklaşımı harika. Fizik açıdan da son derece kuvvetli" dedi.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

FENERBAHÇE'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Sörloth'u kiralama girişiminde bulunmak için Leipzig kulübünden çıkacak kararı bekliyor. Norveçli futbolcu, geçen sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamadı.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

Marsch, Norveçli golcünün çalışmalarından memnun olduğunu söyledi. Leipzig teknik ekibi, Ağustos ortalarına kadar antrenmanlarda Sörloth'u takip edecek. Eğer teknik ekip oyuncunun kiralanmasına izin verirse, Fenerbahçe iyi bir teklif ile Alman kulübünün kapısını çalacak.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Ancak sözleşme gereği Sörloth'un, Türkiye'ye dönmesi halinde Trabzonspor'un bu transferde önceline bulunuyor. Sörloth konusunda işi kolay görünmese de sarı lacivertliler, süreci yakından izlemeyi sürdürecek.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

HAZIRLIK MAÇINDA KENDİSİNİ GÖSTEREMEDİ

Takımdaki kaderini belirleyecek hazırlık maçlarına çıkan Alexander Sörloth, ilk sınavında sessiz kaldı. AZ Alkmaar'ı Samardzic'in golüyle 1-0 yendikleri maçta forma giyen Norveçli yıldız, kendisini gösteremedi.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Trabzonspor... (FB TS spor haberi)

AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Öte yandan Alman basını, Andre Silva ve Brian Brobbey'in Sörloth'un önünde yer aldığını belirtirken, ayrılık ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti.

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