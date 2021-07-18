Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan devi Inter Altay Bayındır'ın peşinde! Resmi görüşme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan devi Inter Altay Bayındır'ın peşinde! Resmi görüşme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer alan Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'nın dev ekipleri nabız yoklamaya devam ediyor. Genç file bekçisine son olarak İtalyan devi Inter'in talip olduğu öğrenildi. Çizme temsilcisinin, sarı-lacivertlilerle resmi temaslara başladığı ve iki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan devi Inter Altay Bayındır'ın peşinde! Resmi görüşme...

Milli Takım ile EURO 2020'de kadrosunda yer alan Altay Bayındır için Avrupa'nın dev ekipleri nabız yoklamaya devam ediyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'ya ulaşan 23 yaşındaki file bekçisi için İtalya şampiyonu İnter, sarı-lacivertlilere resmi başvuru yaptı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Altay'ın fiyatını soran İnter ile Fenerbahçe arasında pazarlıklar sürüyor. Başkan Ali Koç'un oyuncusunu astronomik bir teklif gelmedikçe satmayacağı öğrenilirken, İtalyan ekibinin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunuyor.

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