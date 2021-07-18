Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan devi Inter Altay Bayındır'ın peşinde! Resmi görüşme...

Milli Takım ile EURO 2020'de kadrosunda yer alan Altay Bayındır için Avrupa'nın dev ekipleri nabız yoklamaya devam ediyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'ya ulaşan 23 yaşındaki file bekçisi için İtalya şampiyonu İnter, sarı-lacivertlilere resmi başvuru yaptı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Altay'ın fiyatını soran İnter ile Fenerbahçe arasında pazarlıklar sürüyor. Başkan Ali Koç'un oyuncusunu astronomik bir teklif gelmedikçe satmayacağı öğrenilirken, İtalyan ekibinin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunuyor.