Muriqi’ye Sarri kalkanı

Kiralık olarak geri dönmesi için Lazio'nun kararı beklenen Vedat Muriqi'ye Maurizio Sarri sahip çıktı... İtalyan hoca, seyirciye açık idmanda bir taraftarın Kosovalı golcüyü eleştirmesi üzerine kenara gelerek, "Muriqi ile ilgili başka bir şey dediğinizi duyarsam, sizi buradan yollarım!" uyarısında bulundu.
Kiralık olarak geri dönmesi için Lazio'nun kararı beklenen Vedat Muriqi'ye Maurizio Sarri sahip çıktı... İtalyan hoca, seyirciye açık idmanda bir taraftarın Kosovalı golcüyü eleştirmesi üzerine kenara gelerek, "Muriqi ile ilgili başka bir şey dediğinizi duyarsam, sizi buradan yollarım!" uyarısında bulundu. Fenerbahçe, Muriq için şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadı.