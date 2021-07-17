Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla girdiği geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda bu kez hedefe ulaşmak istiyor.
Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından uzun süre boyunca teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaşma sağladı.
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini tamamlayacağını belirtirken, anlaşma sağlanır sağlanmaz Topuk Yaylası kampına geçti.