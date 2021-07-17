Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi… Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira'nın, Topuk Yaylası kampında takımdan gönderilecek isimler konusunda kararını verdiği öğrenildi. Prtekizli teknik adam 5 futbolcunun biletini kesti. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:22
Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla girdiği geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda bu kez hedefe ulaşmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından uzun süre boyunca teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini tamamlayacağını belirtirken, anlaşma sağlanır sağlanmaz Topuk Yaylası kampına geçti.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Topuk Yaylası'nda 11 gün süren bir kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a geri döndü. İstanbul'da Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı oynanacak.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Kampın ikinci etabını ise Slovenya'da geçirecek olan Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri anlattı.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Yeni gelecek isimlerin öncesinde ayrılacak isimlerin belli olduğu sarı-lacivertlilerde, yabancı oyuncuların fazlalığı nedeniyle 5-6 isimle yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları…

Vitor Pereira, Fenerbahçe yönetiminden 2 transfer istedi. Sezon boyunca 3-4-3 taktiğini kullanacak. İlle de bir sağ bek transferi olacak diye bir durum söz konusu değil. Maksimum 3-4 transfer yapılacak.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

"SADECE PAULINHO DEĞİL…"

Fenerbahçe, sadece Paulinho'yu değil bonservisi elinde olan kalburüstü tüm oyuncuları takip ediyor. Paulinho'nun istekleri yüksek. Brezilya basınının yazdığı gibi anlaşma olduğu gibi bir durum yok.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Fenerbahçe forvet transferinde acele etmiyor ancak Samatta'nın yerine başka bir isim göreceğiz. Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor. Beklentim bir forvet ve bir sol açık transferi yapılacağı yönünde.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

"MESUT ÖZİL OLUMLU TEPKİ ALDI"

Nabil Dirar'ın şimdilik kadroda çok fazla düşünüldüğünü sanmıyorum. Ancak maaşı yüksek ve 1 yıllık sözleşmesi var. Eskisinden daha fit durumda. Günler ilerledikçe belki de kadroda düşünülebilir.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

Mesut Özil ilk geldiğinde fiziksel olarak çok güçsüz gözüküyordu. Şimdi Samandıra'dan itibaren bir dakika bile kaçırmadan tüm idmanlara katıldı. Hazırlık maçında da performansını iyi bulduk. Pereira en çok olumlu tepkiyi Mesut'a verdi.

Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

İŞTE BİLETİ KESİLEN İSİMLER...

Fenerbahçe'de transfer işini yürütenler, mesaisini takımdan ayrılacak oyunculara harcıyor. 5-6 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Vitor Pereira, Zanka, Lemos, Zajc, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Tisserand belirsiz. Slovenya kampı öncesi birkaç ismin dışarıda kalacağını düşünüyorum.

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