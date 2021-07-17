Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 5 isim yolcu

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları… Vitor Pereira, Fenerbahçe yönetiminden 2 transfer istedi. Sezon boyunca 3-4-3 taktiğini kullanacak. İlle de bir sağ bek transferi olacak diye bir durum söz konusu değil. Maksimum 3-4 transfer yapılacak.

"SADECE PAULINHO DEĞİL…" Fenerbahçe, sadece Paulinho'yu değil bonservisi elinde olan kalburüstü tüm oyuncuları takip ediyor. Paulinho'nun istekleri yüksek. Brezilya basınının yazdığı gibi anlaşma olduğu gibi bir durum yok.