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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand sürprizi! Ayrılık derken...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin çiçeği burnunda hocası Vitor Pereira, takımının Csikszereda ile oynadığı hazırlık maçında analizlerini yaptı. Portekizli teknik adam, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakan 2 isim için kararını değiştirecek gibi duruyor. Buna göre Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Marcel Tisserand, kendileri için oluşan olumsuz düşünceyi olumluya çevirmeyi başardı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:24
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand sürprizi! Ayrılık derken...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası kampındaki 12 günlük çalışmanın ardından Romanya 2. Ligi ekibi Csikszereda ile oynanan özel maçta hem oyun sistemi hem de bazı futbolculara yönelik kafasındaki soru işaretlerini giderme yolunda önemli adımlar attı.

Önceki gün oynanan karşılaşmada, özellikle ilk yarıdaki hareketli oyunu ve şutlarıyla Sinan Gümüş 'gönderilecekler' listesinden adını büyük ölçüde sildirirken, ikinci devre defansın sağında oynayan Tisserand da hatasız oyunuyla beraber takımda kalma ihtimalini güçlendirdi. Tisserand'ın en büyük kozu, savunmanın her tarafında oynayabilmesi.

Milliyet'in haberine göre Novak, Lemos, Zajc ve Samatta bekleneni veremeyen isimler arasında yer alırken, Pereira'nın yeni transferlerden Caulker ve Serdar Dursun hakkındaki kararı 1-2 maç daha izledikten sonra vereceği öğrenildi.

Avrupa kulüplerinden gelen cazip tekliflere "Evet " denilmezse Szalai'nin yanında Serdar Aziz'in mi yoksa Caulker'ın mı forma giyeceği de zaman içinde netleşecek.

Aynı şekilde Mesut Özil, Pelkas, İrfan Can, Ozan Tufan, Mert Hakan, Gustavo, Sosa'nın yer aldığı zengin orta saha için de Pereira'nın karar vermesi bir hayli zor olacak gibi.

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