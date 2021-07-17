Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a transferi yatan Ezgjan Alioski için Fenerbahçe devrede!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a transferi yatan Ezgjan Alioski için Fenerbahçe devrede!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Makedon sol bek Ezgjan Alioski için devrede olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm detayları... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:38
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a transferi yatan Ezgjan Alioski için Fenerbahçe devrede!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, şimdi de Fenerbahçe ile masada. Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılılarla anlaşma noktasına geldi ancak Aslan'ın transferi ağırdan alması nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a transferi yatan Ezgjan Alioski için Fenerbahçe devrede!

Sabah'ta yer alan habere göre bu gelişme üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçti ve taraflar pazarlığa oturdu. Henüz net bir anlaşmanın olmadığı fakat sürecin olumlu gittiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a transferi yatan Ezgjan Alioski için Fenerbahçe devrede!

EURO 2020'de Kuzey Makedonya Milli Takımı'yla gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız futbolcunun İstanbul'da oynamaya sıcak bakması, sarı- lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği Alioski'nin transferinin kısa sürede sonlanması bekleniyor.

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