Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a transferi yatan Ezgjan Alioski için Fenerbahçe devrede!

Galatasaray 'ın kadrosuna katmak istediği Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski , şimdi de Fenerbahçe ile masada. Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılılarla anlaşma noktasına geldi ancak Aslan'ın transferi ağırdan alması nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre bu gelişme üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçti ve taraflar pazarlığa oturdu. Henüz net bir anlaşmanın olmadığı fakat sürecin olumlu gittiği kaydedildi.