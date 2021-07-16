Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk müjdesi! Vitor Pereira'ya 'gelirim' dedi (FB spor haberi)

F.Bahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; sarı lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu. 35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek.