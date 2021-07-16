Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk müjdesi! Vitor Pereira'ya 'gelirim' dedi (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk müjdesi! Vitor Pereira'ya 'gelirim' dedi (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Verim alınmayan Samatta ve Thiam'ın yerine yıldız bir forvet almak isteyen sarı lacivertliler, gözüne Brezilyalı yıldız Hulk'u kestirdi. Kanarya'nın yeni hocası Vitor Pereira'nın da eski öğrencisi olan Hulk, "Gelirim" yanıtını verdi. Öte yandan sözleşmesindeki o madde ise Kanarya'yı umutlandırdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk müjdesi! Vitor Pereira'ya 'gelirim' dedi (FB spor haberi)

F.Bahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; sarı lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk müjdesi! Vitor Pereira'ya 'gelirim' dedi (FB spor haberi)

Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu. 35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk müjdesi! Vitor Pereira'ya 'gelirim' dedi (FB spor haberi)

VEDAT VE SÖRLOTH SEÇENEKLERİ MASADA

Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euro olduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediği ifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk müjdesi! Vitor Pereira'ya 'gelirim' dedi (FB spor haberi)

Fenerbahçe, bu konuyla ilgili henüz net karar vermedi. Yönetim, listesinde bulunan başka golcülerin durumunu da yakından takip ediyor. Vedat Muriqi ve Sörloth gibi oyuncuların kiralanması durumu söz konusu olursa Hulk'tan vazgeçilecek.

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